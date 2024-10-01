Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında 190 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı da bildirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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