Bodrum'a gezinti gemisi "Star Clipper" ile 149 yolcu geldi

Bodrum'u günübirlik ziyaret eden "Star Clipper", akşam saatlerinde Göcek'e hareket edecek.

Lüks yelkenli gezinti gemisi, ihtişamıyla ilçe sakinlerinin ve turistlerin dikkatini çekti. 227 misafir kapasiteli, 1760 metrekare açık güverteye sahip gemide, üç yüzme havuzu bulunduğu öğrenildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

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