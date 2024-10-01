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        Enkazdan kurtardığı köpeğiyle bisiklet turu yapıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Orhan Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkazdan kurtardığı ve "Oscar" ismini verdiği köpeğini sırt çantasında gittiği her yere götürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:55
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        Enkazdan kurtardığı köpeğiyle bisiklet turu yapıyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Orhan Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkazdan kurtardığı ve "Oscar" ismini verdiği köpeğini sırt çantasında gittiği her yere götürüyor.

        Yılmaz, depremlerden etkilenen Hatay'da kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katıldığı sırada enkazdan çıkardığı köpeğin sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine köpeği sahiplenen ve "Oscar" adını veren Yılmaz, "can dostunu" yanından ayırmıyor.

        Çıktığı bisiklet turlarında da "Oscar"ı yanında götüren Yılmaz, çantasında taşıdığı köpekle bisiklete biniyor.

        Yılmaz, gazetecilere, "Oscar" ile sadece kısa turlar değil uzun yolculuklar ve kamplar yaptığını söyledi.

        Köpeğiyle seyahat ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, köpeğinin bisiklete binmek için heyecanlandığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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