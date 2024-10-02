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        Yörük düğününde damat yalın ayak yürüdü, kara kazan üstünde zeybek oynadı

        DURMUŞ GENÇ / OSMAN AKÇA - Muğla'da Yörük kültürüne uygun yapılan düğünde gelin evinden atla alındı, yalın ayak yürütülen damada beyaz çorap giydirilip kara kazan üzerinde zeybek oynatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:18
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        Yörük düğününde damat yalın ayak yürüdü, kara kazan üstünde zeybek oynadı
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        DURMUŞ GENÇ / OSMAN AKÇA - Muğla'da Yörük kültürüne uygun yapılan düğünde gelin evinden atla alındı, yalın ayak yürütülen damada beyaz çorap giydirilip kara kazan üzerinde zeybek oynatıldı.

        Binlerce yıldır Anadolu'da yaşayan ancak yerleşik düzene geçenlerin sayılarının çoğalmasıyla sayıları azalan Yörükler, atalarından miras kalan kültürlerini yaşatmaya çalışıyor.

        Menteşe ilçesinde Yörük kültürünün yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yörük düğünü yapıldı.

        Tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan Saburhane mevkisinde yaşayan Sevcan ve Bilal Boru çiftinin oğlu Serhat ile Düzeyn Yaylası'nda yaşayan Melahat ve Soner Düzdağ çiftinin kızları Ayşegül geleneksel Yörük düğünüyle evlendi.

        İki gün iki gece süren düğünün hazırlıkları günler öncesinden başladı. Düzeyn Yaylası'ndaki gelin evi önünde yöresel yemekler ikram edilen misafirlere yöresel oyunlar sergiledikten sonra kız babası, damat ve gelin Muğla zeybeği oynadı.

        Daha sonra babaevine giren gelinin, yakınlarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Beline babası tarafından kırmızı kuşak bağlanmasının ardından dualar eşliğinde evden çıkarılan gelin, kırmızı ve beyaz tüllerle süslenmiş ata bindirildi.

        Babaevinden damat evine kadar davul zurna eşliğinde at üzerinde getirilen gelin konvoyu, zaman zaman katılımcılar tarafından çeşitli isteklerle durduruldu ve Muğla zeybeği oynandı.

        Damat evinin bulunduğu sokağa gelindiğinde, arkadaşları tarafından önce ayakkabıları çıkartılarak yalın ayak yürütülen damat, daha sonra beyaz çorap giydirilip kara kazan üzerinde zeybek oynadı. Damadın eve girebilmesi için çoraplarını yıkaması da istendi.

        Gelinin attan inmesi için de çeşitli isteklerin yerine getirilmesi gerekti. Damadın yakınları istekleri yerine getirdikten sonra gelin ve damak için babaevi önünde kurban kesildi. Gelin ve damat alınlarına kurban kanı sürülerek, evlerine girdi.

        İlçedeki bazı ailelerce yaşatılan bu gelenekler, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oluyor.

        - "300 yıllık gelenek yaşatılıyor"

        Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Topbaş, AA muhabirine, Yörük geleneklerinin mahallede yaşatıldığını söyledi.

        Topbaş, "Bugün Yörük bir kardeşimizin düğününü yaptık. Gelin almasını yaptık. Önce duasını yapıp ata bindirdik. Geleneğimiz zaten gelini ata bindirmektir. Atla damat evine getirdik. Yörüklerin 300 yıllık geleneğini sürdürmek için Düzeyn Yaylası'ndan gelini aldık ve Muğla'da düğünümüzü yaptık. Allah mutlu, mesut etsin." diye konuştu.

        Damadın babası Bilal Boru, geleneklerine uygun bir düğün merasimi yaptıklarını dile getirdi.

        Damat Serhat Boru ise arkadaşlarının yalın ayak yürütme, beyaz çorap ile kara kazan üzerinde oynama ve çorap yıkama gibi isteklerinden dert yandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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