Yörük düğününde damat yalın ayak yürüdü, kara kazan üstünde zeybek oynadı

DURMUŞ GENÇ / OSMAN AKÇA - Muğla'da Yörük kültürüne uygun yapılan düğünde gelin evinden atla alındı, yalın ayak yürütülen damada beyaz çorap giydirilip kara kazan üzerinde zeybek oynatıldı.

Binlerce yıldır Anadolu'da yaşayan ancak yerleşik düzene geçenlerin sayılarının çoğalmasıyla sayıları azalan Yörükler, atalarından miras kalan kültürlerini yaşatmaya çalışıyor.

Menteşe ilçesinde Yörük kültürünün yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yörük düğünü yapıldı.

Tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan Saburhane mevkisinde yaşayan Sevcan ve Bilal Boru çiftinin oğlu Serhat ile Düzeyn Yaylası'nda yaşayan Melahat ve Soner Düzdağ çiftinin kızları Ayşegül geleneksel Yörük düğünüyle evlendi.

Babaevinden damat evine kadar davul zurna eşliğinde at üzerinde getirilen gelin konvoyu, zaman zaman katılımcılar tarafından çeşitli isteklerle durduruldu ve Muğla zeybeği oynandı.

Daha sonra babaevine giren gelinin, yakınlarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Beline babası tarafından kırmızı kuşak bağlanmasının ardından dualar eşliğinde evden çıkarılan gelin, kırmızı ve beyaz tüllerle süslenmiş ata bindirildi.

İki gün iki gece süren düğünün hazırlıkları günler öncesinden başladı. Düzeyn Yaylası'ndaki gelin evi önünde yöresel yemekler ikram edilen misafirlere yöresel oyunlar sergiledikten sonra kız babası, damat ve gelin Muğla zeybeği oynadı.

Damat evinin bulunduğu sokağa gelindiğinde, arkadaşları tarafından önce ayakkabıları çıkartılarak yalın ayak yürütülen damat, daha sonra beyaz çorap giydirilip kara kazan üzerinde zeybek oynadı. Damadın eve girebilmesi için çoraplarını yıkaması da istendi.

Gelinin attan inmesi için de çeşitli isteklerin yerine getirilmesi gerekti. Damadın yakınları istekleri yerine getirdikten sonra gelin ve damak için babaevi önünde kurban kesildi. Gelin ve damat alınlarına kurban kanı sürülerek, evlerine girdi.

İlçedeki bazı ailelerce yaşatılan bu gelenekler, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oluyor.