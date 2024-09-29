Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, hafta içerisinde rakibi iyi analiz edip çalıştıklarını belirterek, "Özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz gerçekten bizi üzdü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:10 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, hafta içerisinde rakibi iyi analiz edip çalıştıklarını belirterek, "Özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz gerçekten bizi üzdü." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Damla, Bodrum FK'nin içeride duran toplarda etkili bir takım olduğunu söyledi.

        Maç öncesi bütün çalışmaları duran toplar üzerine yaptıklarını anlatan Damla, "Bunun üzerine yoğunlaşmıştık. Canımızı sıkan şey, özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz bizi gerçekten üzdü. Maalesef çalıştığımız yerden ilk golü yedik. Lig tecrübesi az olan genç oyuncu kardeşlerimiz var. Bu yüzden yediğimiz goller nedeniyle kırılganlık ve özgüven eksikliği olabiliyor. Maalesef ondan sonra ikinci golü yedik. Oyunu toparlamaya başladık, hamlelerimizle 2-1'e getirdik. Bundan sonra oyun 2-2'ye gelebilirdi. Oyunun kontrolü bize geçmişti. Bireysel bir hatandan üçüncü golü yedik." diye konuştu.

        İlk golden ve penaltı pozisyonundan önce net fauller olduğunu savunan Damla, hakemlerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

        Taraftarı ve başkanıyla Adana Demirspor'un çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Dalma, şu ifadeleri kullandı:

        "7. hafta sonunda 1 puanlı bir takım olmak koşuluyla sahipsiz bir takım gibi kimse görmesin. Gerçekten genç oyuncular. Bütün oyuncular elinden gelen mücadeleyi yapıyor, bir emek var. Bu pozisyonları incelerken çok daha dikkatli davranılmalı diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz bir maç, 1 puanımız var ama ligin boyu uzun. Camiamızda şu anda en çok birlikteliğe ihtiyaç olduğu zaman. Oyuncu kardeşlerimiz bu sorunluluğu hissediyor. Birlik olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Kenetlenme zamanı, bu sürecin üstesinden oyuncularımızla geleceğimize inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor maçının ardından
        Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor maçının ardından
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bodrum FK - Adana Demirspor: 3-1
        Bodrum FK - Adana Demirspor: 3-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Muğla'da düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları sona e...
        Muğla'da düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları sona e...