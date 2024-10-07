Muğla'da Değirmendere Kanyonu'nun tanıtımı için doğa yürüyüşü düzenlendi

Türkiye'de şehrin içindeki tek kanyon olma özelliğine sahip Değirmendere Kanyonu'nun tanıtılması ve turizme kazandırılması amacıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

Menteşe ve Muğla Büyükşehir belediyeleri tarafından düzenlenen Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.

Saburhane Meydanı'nda bir araya gelen doğaseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile kanyonun bulunduğu şelale alanına kadar yürüdü.