Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı

Yapılan aramada üzerinde sahte olduğu belirlenen İsviçre kimliği ele geçirilen firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hüküm giyen Ş.C'nin kiralık araçla Marmaris'e gittiği belirlendi.

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