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        "Silver Ray" gemisiyle Bodrum'a 683 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Ray" kruvaziyeri ile 683 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:23
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        "Silver Ray" gemisiyle Bodrum'a 683 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Ray" kruvaziyeri ile 683 yolcu geldi.

        Bahamalar bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 683 yolcu ile 542 personel bulunuyor.

        Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

        Gece saatlerinde hareket edecek kruvaziyer, Santorini Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

        Galeri
        Galeri

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