İskoçya vatandaşı, Bodrum'da Müslüman oldu

Müftü Kapancı, İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan'a "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

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