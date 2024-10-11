Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Stratonikeia Antik Kenti'nde anahtar taşıma töreni canlandırıldı

        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde "Anahtar Taşıma" töreni canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stratonikeia Antik Kenti'nde anahtar taşıma töreni canlandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde "Anahtar Taşıma" töreni canlandırıldı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras Topluluğu öğrencilerinin döneme ait kıyafetleri giyerek canlandırdığı törende, Lagina Hekate tapınağından alınan kentin anahtarı Stratonikeia'da Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'a teslim edildi.

        Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

        Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, öğrencilerin canlandırdığı törenin binlerce yıl öncesine ait ve dünyanın farklı şehirlerindeki insanların katıldığı bir gelenek olduğunu söyledi.

        Antik kentlerde yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih sürecine ait her türlü eseri bulup koruyarak gelecek nesillere miras bıraktıklarını belirten Söğüt, "Bu çalışmaların tamamını Geleceğe Miras Projesi kapsamında yıl boyu devam ettiriyoruz. Buradaki çalışmaların bir grubunu da antik dönemde yapılan törenler oluşturuyor." dedi.

        Söğüt, 2 bin 200 yıl önce iki kent arasında törenler düzenlendiğini, anahtar taşıma töreninin de bunların en önemlilerinden olduğunu kaydetti.

        Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, ilçenin tarihinin antik kentte yaşatıldığına işaret ederek, "Bugün güzel bir anı tekrar yaşattık. Bu toprakların ne kadar verimli, ne kadar güzel ve etkin olduğunu herkese tanıtma şansımız oldu. Şehrimizin ve tarihimizin bu güzel yerini ilerleyen zamanlarda daha etkin bir şekilde tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

        MSKÜ Kültürel Miras Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı Şahin de ülkenin farklı şehirlerinden gelen üniversite öğrencilerinin kentin tarihi ve kültürünü öğrenmeleri için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

        Yıl boyunca üniversitede çok çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Şahin, anahtar taşıma etkinliğinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

        Programa, Muğla Büyükşehir Başkan Vekili Durmuş Ali Öztürk, protokol üyeleri, lise ve üniversite öğrencileri ile kente gelen turistler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
        Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı
        Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da Sousa kaleyi bırakmadı
        Bodrum FK'da Sousa kaleyi bırakmadı
        Muğlaspor'da 460 taraftara onay
        Muğlaspor'da 460 taraftara onay
        Bodrum Basketbol uzatmada yıkıldı
        Bodrum Basketbol uzatmada yıkıldı
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Bodrum Basketbol - Sopron: 80-86
        Bodrum Basketbol - Sopron: 80-86
        Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı
        Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı