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        Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğuna Fidel Berber atandı

        Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 21:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 21:53
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        Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğuna Fidel Berber atandı
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        Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e verildi.

        Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, çello çalarak müzisyenlere eşlik etti.

        Daha sonra İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı okundu.

        Programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu'nun iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin pekişmesine hizmet sunacağına inandığını belirtti.

        Muğla'da başta turizm olmak üzere çeşitli faaliyetlerin artmasını dileyen Akbıyık, "Sizlerin sayesinde tarımdan ekonomiye kadar her alanda yüksek potansiyeli olan Muğla ile Fransa arasında güzel projeler yürüteceğimize inanıyorum." dedi.

        Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise Muğla'ya ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ve bazı programlara katılacaklarını söyledi.

        Yeni Fahri Konsolosa başarılar dilemek istediklerini anlatan Dumont, şöyle konuştu:

        "Pek çok Fransız için Muğla ve Bodrum iyi bir tatil adresi. Her yıl binlerce yurttaşımız buraya geliyor ve tatilin keyfini çıkarıyor. Fahri konsolosluğumuz ihtiyaç halinde yardım sağlamak üzere bulunuyor. Bizi birleştiren tek şey Fransız turistler değil. İklim değişikliğiyle ilgili tüm sorunları da paylaşıyoruz. Bu anlamda Gökova Körfezi'ni gezdim ve yürütülen çalışmalardan çok etkilendim. Yarın da Bodrum'da bir proje açılışına katılacağım. Birlikte yaptığımız çalışmaları güçlendirebileceğimizi umuyorum."

        Muğla'yı bir dünya kenti yapmak için yola çıktıklarına ve bunun için çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise özellikle uluslararası ilişkiler anlamında çok önemli adımlar atarak, Dış İlişkiler Daire Başkanlığını oluşturduklarını dile getirdi.

        Fransa gibi tarihi bağların olduğu bir ülkeyle bu ilişkileri Muğla'da geliştirmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Aras, "Bundan sonra Muğla'nın geçmiş tarihi potansiyeline, tarımına, turizmine, ekonomisine, sosyolojisine, doğal güzelliklerine vurgu yapan bu ilişkilerini tüm dünya ülkeleri ile geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Muğla Fahri Konsolosluğuna atanan Fidel Berber'e belgesini takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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