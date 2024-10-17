Muğla'da çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ortaca'nın Okçular Mahallesi ile Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

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