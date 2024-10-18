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        Dalaman'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:32
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        Dalaman'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor.

        Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.

        Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti.

        Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı.

        Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor.

        Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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