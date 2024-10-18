Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan, kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan, kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına, 2 helikopter, 7 arazöz, 45 orman işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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