Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına, 2 helikopter, 7 arazöz, 45 orman işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

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