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        Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan, kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:41
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        Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan, kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

        Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına, 2 helikopter, 7 arazöz, 45 orman işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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