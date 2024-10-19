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        Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:04
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        Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu 5 etapta mücadele ediyor.

        Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, gazetecilere, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinlikten tüm sporcuların keyif aldığını, yoğun istek üzerine ikincisinin organize edildiğini söyledi.

        Etkinliğe 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığını belirten Özdemir, "5 kilometre Ölüdeniz, 14 kilometre Kayaköy, 15 kilometre Ölüdeniz'den Babadağ'a tırmanış yarışımız var. Bir de 24 kilometrelik downhill dediğimiz yarış var. Son olarak 60 kilometrelik Babadağ Ultra Maratonu. Ölüdeniz'den başlayan yarış Kayaköy içerisinden geçiyor. Daha sonra Babadağ 1900 metre zirve ve Kirme, Karaağaç tarafına koşturduğumuz zorlu ve keyifli bir yarış." diye konuştu.

        Yarış direktörü Mustafa Kızıltaş ise maratonun Türkiye'nin en zor parkurlarını içerdiğini dile getirdi.

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