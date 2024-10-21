Lüks motor yatlar Fethiye'de yakıt ikmali yaptı

Hollanda'daki Vissingen Tersanesi'nde inşa edilen 55 metre uzunluğundaki motor yat "Gigagi" ile İtalya'da yapılan 44 metre uzunluğundaki "Shana" isimli yatlar, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

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