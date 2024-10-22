Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum açıklarında başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum açıklarında başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı.

        The Bodrum Cup'ın kurucularından Arif Yılmaz ve hayatlarını kaybeden tüm denizciler anısına Bodrum açıklarında denize çelenk bırakılmasının ardından yarışın startı verildi.

        Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan herkesi minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

        Uysal, 5 günlük yarış boyunca 150'ye yakın teknenin denizde olacağını kaydetti.

        Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter ise İş Bankasının kurulduğu günden bu yana bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda çok yönlü çalışmaların içinde yer aldığını belirtti.

        İlk gün yarışını Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tekneyle denizden izledi.

        "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla düzenlenen yarışlar, Karaada, Çökertme, Kissebükü rotasında sürerek 26 Ekim'de Bodrum'da tamamlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı

        Benzer Haberler

        Menteşe'de ormancılar 6 kilometre "yangın şeridi" açarak alevlerin önünü ke...
        Menteşe'de ormancılar 6 kilometre "yangın şeridi" açarak alevlerin önünü ke...
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Muğlalı boksör Şeyma Düztaş, gümüşle döndü
        Muğlalı boksör Şeyma Düztaş, gümüşle döndü
        Bodrum FK son dakikalarda yıkıldı
        Bodrum FK son dakikalarda yıkıldı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı
        Gazi dedesinin savaşlarda göğsünde taşıdığı 110 yıllık Kur'an'a gözü gibi b...
        Gazi dedesinin savaşlarda göğsünde taşıdığı 110 yıllık Kur'an'a gözü gibi b...