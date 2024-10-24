Muğla'da 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, 9 ayrı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.G. Menteşe ilçesinde gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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