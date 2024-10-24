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        Muğla'da 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:18
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        Muğla'da 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında, 9 ayrı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.G. Menteşe ilçesinde gözaltına alındı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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