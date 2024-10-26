Bodrum'da tekneler "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla maviliklere yelken açıyor

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla gerçekleşen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda tekneler, bölgenin büyüleyici koylarında rüzgarla dans ediyor.

21 Ekim'de Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen kampana töreninin ardından açıklarda başlayan yarışlar, güzel görüntüler oluşturuyor.

Renkli yelkenli tekneler, Bodrum'un eşsiz doğal güzellikleri arasında süzülürken katılımcılar hem rekabetin hem de doğanın tadını çıkarıyor. Bu yarış, deniz sporları tutkunlarına hem keyifli anlar yaşatıyor hem de bölgenin turizmine katkı sağlıyor.

Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, AA muhabirine, yarışlarda sona yaklaştıklarını takımların başarıyla yarıştıklarını söyledi. Organizasyonun oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Uysal, herkesin memnun olduğunu gördüklerini, kendilerini en mutlu eden şeyin bir kazanın yaşanmaması olduğunu dile getirdi. Yabancı katılımcı sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Uysal, "Bu yıl 150 yabancı katılımcımız var. Bu katılımcılardan bazıları kendi tekneleriyle gelenler, bazıları da Bodrum'dan gulet kiralayarak yarışa girenler. Bu bizi mutlu ediyor. Hedefimiz seneye bu rakamı artırarak sezonun uzamasını sağlamak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Deniz üzerinde 2 bine yakın yarışçı var. Yabancı basın da bizi takip ediyor." diye konuştu.

Yarışların Bodrum'a birçok farklı açıdan katkısının olduğunu aktaran Uysal, şunları kaydetti: "Şu anda Bodrum'da çok ciddi bir ağırlama yapılıyor. Bodrum Cup'a katılan çok ciddi insan sayısı var. Dolayısıyla merkezdeki oteller, restoranlar, uçaklar doldu. Aynı zamanda çok büyük bir basın geri dönüşü var. Tanıtıma çok büyük bir katkısı var. Yabancı katılımcıların tekne kiralayarak Bodrum Cup'a katılması hem mavi yolculuk ekonomisine faydalı olacak hem de sezonun uzaması için çok önemli olacak. Dolayısıyla bir sonraki yıl bu katılımı artırmaya çalışıyor olacağız. Her 5 yılda bir büyük etaplar yapacağız. Ancak Bodrum Cup için seneye Yunanistan planımız var."

- Belediye Başkanı da yarışlara 2,5 aylık bebeğiyle katılıyor Yarışlara ailesiyle katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de 4 gündür denizde olduğunu ifade etti. Bu yıl yeni dünyaya gelen 2,5 aylık oğlunun da yarışlarda yer aldığını belirten Mandalinci, "Bu yıl eğer yanlış bilmiyorsam en küçük katılımcı da oğlum. O da bizimle beraber. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Yarışçılar güzel rüzgarla denize açılıyor. Etaplarda kıyasıya mücadele veriyor. Bodrum Cup geniş bir katılımla sürüyor." ifadelerini kullandı.