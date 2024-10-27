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        Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:07
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        Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Akmusluk Koyu'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 su tankeri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

        Karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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