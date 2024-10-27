Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Akmusluk Koyu'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 su tankeri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.
Karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
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