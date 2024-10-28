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        Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:39
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        Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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