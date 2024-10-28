Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
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