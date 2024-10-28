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        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:30
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        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. İlk gün Netsel Marina Günü yarışında yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, 10 ayrı sınıfta mücadele etti.

        Körfezde yarışan IRC grubundaki yatlar, iki yarış birden gerçekleştirirken, IRCCHR grubunda da tek yarış yapıldı.

        Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.

        MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere, yarışların 35'incisini gerçekleştirmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

        Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ilk gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.

        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü ile sona erecek.

        Organizasyonun ilk gününde sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şunlar:

        1. Yarış

        IRC1: Tavatuy-Pavel Kuznetsov

        IRC2: Courrier Du Coeur-Andrey Arbuzov

        IRC3: My Olga-Boris Gusev

        IRC4: Bogatyr-Igor Rytov

        IRC5: Zacapa-Selim Kakis

        IRC6:Lettland-Igor Bukovskis

        IRCCHR1: Aldebaran-İlya Strakh

        IRCCHR2: Capella II-Dmitry Komarov

        IRCCHR3: Before Sunrise-Andrei Morozov

        IRCCHR4: Cadenza-Ilia Chetyrin

        2. Yarış

        IRC1: Magic Twelwe-Maksim Taranov

        IRC2: Rossko Racer-Timofey Zhbankov

        IRC3: My Olga-Boris Gusev

        IRC4: Bogatyr-Igor Rytov

        IRC5: Zacapa-Selim Kakis

        IRC6: Lettland-Igor Bukovskis

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