Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'nın küçük parçalı arazileri 12 ay çilek üretimiyle ekonomiye kazandırıldı

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da hayata geçirilen proje kapsamında yetiştirilen San Andreas çileğiyle kentteki parçalı küçük araziler değerlendirilerek ekonomiye katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'nın küçük parçalı arazileri 12 ay çilek üretimiyle ekonomiye kazandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da hayata geçirilen proje kapsamında yetiştirilen San Andreas çileğiyle kentteki parçalı küçük araziler değerlendirilerek ekonomiye katkı sunuyor.

        Kırsalda kadın çiftçilerin ve kadınların refah seviyelerinin yükseltilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi ve alternatif gelir kaynakları oluşturulması çalışmaları kapsamında önceki dönem Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan "Vali Hanım Çileği" projesi, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın desteğiyle il genelinde sürdürülüyor.

        Muğla ve ilçelerindeki kırsal kesimde yaşayan çok sayıda kadın, 12 ay boyunca her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapıyor.

        Yörenin önemli ürünlerini de yetiştiren kadınlar, yılın 12 ayı ürün veren çileğin hasadını gerçekleştiriyor. Bir kısmı reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılan çileklerin büyük bölümü ise pazarlarda satışa çıkarılıyor.

        Günün ilk ışıklarında çilek bahçesinin yolunu tutan kadınlar, hava ısınmadan hasat ettikleri çilekleri tüketiciye taze ve organik olarak sunuyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'nın birçok ilçesinde San Andreas türü çilek üretildiğini ve çok iyi verim alındığını söyledi.

        Muğla'da 2018'de 15 dekarda başladıkları çilek üretiminde ekim alanının giderek arttığını belirten Saylak, "Bugün 8. etabının dikimini yapıyoruz. Bu mevsimde bölgede çilek bulmak çok zor ama biz hem dikimini hem hasadını yapıyoruz. 2024 yılı için Muğla Valiliğinin destekleri ile 134 dekarlık bir alanda projeye devam ediyoruz. 4 milyon liralık bir destek verildi. 2024 yılında verilen desteğin yüzde 50'sini biz yüzde 50'sini vatandaşımız karşılıyor. Burada 2 genç çiftçimize de 3'er dönümlük çilek bahçesi oluşturuldu." dedi.

        -"Amacımız küçük bölünmüş arazilerde katma değeri yüksek ürün elde etmek"

        Çilek projesinin asıl amacının kırsaldaki küçük bölünmüş arazilerde katma değeri yüksek ürün elde ederek hem kadınlara istihdam sağlamak hem de kırsalda büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Saylak, bu hedeflerine ulaştıklarını kaydetti.

        Kentte 12 ay çilek üreterek ekonomiye katkı sağladıklarına işaret eden Saylak, şöyle konuştu:

        "Muğla genelinde 834 dönüm arazide çilek arazileri oluşturduk. 1628 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yılda 4 bin 500 ton çilek elde ederek 450 ila 600 milyon arasında gelir elde ediliyor. Bin 600 kişinin yaklaşık 500'ü kadından oluşuyor. Amacımız üreticilerimizi farklı ürün desenleri ile tanıştırarak 12 ay boyunca gelir elde etmelerini sağlamak. Biz bir taraftan hasat yaparken bir taraftan da dikimini yapıyoruz. Çünkü çileğin alıcısı hemen hazır. Muğla'nın sıfır rakımdan 1800 rakıma kadar olan coğrafik özelliği bize 12 ay çilek üretiminde büyük avantaj sağlıyor. Bu mevsimde tarlada çilek toplamak gerçekten zor ama biz Muğla'da tarladan ürün topluyoruz."

        Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde oluşturdukları bahçelerinde bir taraftan çilek hasadı yaparken bir taraftan yeni fidelerin dikimi yapan genç üretici Ali Kiraz ise ailesiyle arıcılık ve zeytincilik yaparken çilekle tanıştıklarını ifade etti.

        Eşiyle genç çiftçiler olarak çilek üretimi için başvurduklarını, Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile çilek bahçesi oluşturduklarını belirten Kiraz, "Şimdi hem hasat hem dikim yapıyoruz. Eşim, annem, babam ve ablamla kurduğumuz tesiste üretim yapıyoruz. Kendimiz üretip kendimiz pazarlıyoruz. Bunun için çilekten çok memnunuz. Burada büyük araziler yok, parçalı arazilerimizi de çilek yetiştirerek değerlendirdik. Doğal koşullarda üretim yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'

        Benzer Haberler

        Muğla'da bir kadını av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Muğla'da bir kadını av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı
        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı
        Fethiye merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 tutuklama
        Fethiye merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 tutuklama