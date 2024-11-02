Muğla'nın küçük parçalı arazileri 12 ay çilek üretimiyle ekonomiye kazandırıldı

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da hayata geçirilen proje kapsamında yetiştirilen San Andreas çileğiyle kentteki parçalı küçük araziler değerlendirilerek ekonomiye katkı sunuyor.

Kırsalda kadın çiftçilerin ve kadınların refah seviyelerinin yükseltilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi ve alternatif gelir kaynakları oluşturulması çalışmaları kapsamında önceki dönem Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan "Vali Hanım Çileği" projesi, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın desteğiyle il genelinde sürdürülüyor.

Muğla ve ilçelerindeki kırsal kesimde yaşayan çok sayıda kadın, 12 ay boyunca her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapıyor. Yörenin önemli ürünlerini de yetiştiren kadınlar, yılın 12 ayı ürün veren çileğin hasadını gerçekleştiriyor. Bir kısmı reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılan çileklerin büyük bölümü ise pazarlarda satışa çıkarılıyor. Günün ilk ışıklarında çilek bahçesinin yolunu tutan kadınlar, hava ısınmadan hasat ettikleri çilekleri tüketiciye taze ve organik olarak sunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'nın birçok ilçesinde San Andreas türü çilek üretildiğini ve çok iyi verim alındığını söyledi.

Muğla'da 2018'de 15 dekarda başladıkları çilek üretiminde ekim alanının giderek arttığını belirten Saylak, "Bugün 8. etabının dikimini yapıyoruz. Bu mevsimde bölgede çilek bulmak çok zor ama biz hem dikimini hem hasadını yapıyoruz. 2024 yılı için Muğla Valiliğinin destekleri ile 134 dekarlık bir alanda projeye devam ediyoruz. 4 milyon liralık bir destek verildi. 2024 yılında verilen desteğin yüzde 50'sini biz yüzde 50'sini vatandaşımız karşılıyor. Burada 2 genç çiftçimize de 3'er dönümlük çilek bahçesi oluşturuldu." dedi.

-"Amacımız küçük bölünmüş arazilerde katma değeri yüksek ürün elde etmek" Çilek projesinin asıl amacının kırsaldaki küçük bölünmüş arazilerde katma değeri yüksek ürün elde ederek hem kadınlara istihdam sağlamak hem de kırsalda büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Saylak, bu hedeflerine ulaştıklarını kaydetti. Kentte 12 ay çilek üreterek ekonomiye katkı sağladıklarına işaret eden Saylak, şöyle konuştu: "Muğla genelinde 834 dönüm arazide çilek arazileri oluşturduk. 1628 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yılda 4 bin 500 ton çilek elde ederek 450 ila 600 milyon arasında gelir elde ediliyor. Bin 600 kişinin yaklaşık 500'ü kadından oluşuyor. Amacımız üreticilerimizi farklı ürün desenleri ile tanıştırarak 12 ay boyunca gelir elde etmelerini sağlamak. Biz bir taraftan hasat yaparken bir taraftan da dikimini yapıyoruz. Çünkü çileğin alıcısı hemen hazır. Muğla'nın sıfır rakımdan 1800 rakıma kadar olan coğrafik özelliği bize 12 ay çilek üretiminde büyük avantaj sağlıyor. Bu mevsimde tarlada çilek toplamak gerçekten zor ama biz Muğla'da tarladan ürün topluyoruz."