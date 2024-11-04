Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marella Discovery, 1760 yolcusuyla "ana limanı" Marmaris'te

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marella Discovery, 1760 yolcusuyla "ana limanı" Marmaris'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Girit Adası'nın Kandiye Limanı'dan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1760 yolcu ve 740 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

        Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.

        Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

        Gece saatlerinde demir alarak ilçeden ayrılması planlanan "Marella Discovery", Pire Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Muğlaspor'un zirve inadı
        Muğlaspor'un zirve inadı
        Bodrum FK puanı kurtardı
        Bodrum FK puanı kurtardı
        Muğla açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 18 yabancı uyruklu kurtarıl...
        Muğla açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 18 yabancı uyruklu kurtarıl...
        Bodrum FK-Alanyaspor maçının ardından
        Bodrum FK-Alanyaspor maçının ardından
        Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden ayrıldığını açıkladı
        Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden ayrıldığını açıkladı
        Bodrum Futbol Kulübü - Alanyaspor: 0-0
        Bodrum Futbol Kulübü - Alanyaspor: 0-0