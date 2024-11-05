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        22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:28
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        22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası başladı.

        Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, 17 ülkeden 90 teknede 763 yelkenci katılıyor.

        Yarış, yeterli rüzgarın çıkmasının ardından 3 saatlik gecikmeyle başladı. Yelkenciler, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, etkinliğin yıllardır Göcek’te yarattığı hareketlilikten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Göcek Yat Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Elif Tunç ise yarışların Göcek'in adını duyurması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Dört gün sürecek yarışlarda yelkenciler, 6 yarışın ardından ödüllerini alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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