Muğla'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Terzialiler Mahallesi'nde eşi Neşe Gülmüş’ü (34) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Vedat Gülmüş (39) hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanık hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Sanık Gülmüş’ün cinayeti anlattığı iddianamede, eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, bu nedenle öldürdüğünü ifade etti.
- Olay
Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş ile 28 Mart’ta Terzialiler Mahallesi’ndeki sokakta karşılaşmış, ikili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Gülmüş eşine ateş etmişti. Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gülmüş ise elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakarak gözaltına alınmıştı.
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