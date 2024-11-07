Muğla'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş ile 28 Mart’ta Terzialiler Mahallesi’ndeki sokakta karşılaşmış, ikili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Gülmüş eşine ateş etmişti. Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gülmüş ise elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakarak gözaltına alınmıştı.

Sanık Gülmüş’ün cinayeti anlattığı iddianamede, eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, bu nedenle öldürdüğünü ifade etti.

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