Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda final yarışları Fethiye'de yapıldı

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda final yarışları Fethiye'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen şampiyonaya 91 sporcu katıldı.

        Şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirildi. Yağışlı hava nedeniyle bazı motosikletliler zor anlar yaşadı. Motosikletseverlere heyecanlı anlar yaşatan endurocular, performanslarıyla yarışa renk kattı.

        EnduroGP ve E2A sınıfında Rafet Karakuş, E1A sınıfında Murat Can Köse, E3A sınıfında Gökhan Kart, E1B sınıfında Ümit Kaya, E2B sınıfında Yahya Çağlar Aşım, E3B sınıfında Cemil Kaya, gençler sınıfında İshak Civelek, veteran sınıfında Salih Serim, EC sınıfında Sinan Turan, kadınlar sınıfında ise İrem Ertüzün Türkiye şampiyonu oldu.

        ATV1 sınıfında Osman Fırat ve ATV2 sınıfında da Burak Kaya 2024 yılı şampiyonluğunu elde etti.

        Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        CHP "Adalet Buluşmaları"nın ikincisini Muğla'da düzenledi
        CHP "Adalet Buluşmaları"nın ikincisini Muğla'da düzenledi
        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0
        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0
        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi
        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi
        Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Bakan Yerlikaya: 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz (2)
        Bakan Yerlikaya: 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz (2)