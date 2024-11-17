Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda final yarışları Fethiye'de yapıldı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen şampiyonaya 91 sporcu katıldı.

Şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirildi. Yağışlı hava nedeniyle bazı motosikletliler zor anlar yaşadı. Motosikletseverlere heyecanlı anlar yaşatan endurocular, performanslarıyla yarışa renk kattı.

EnduroGP ve E2A sınıfında Rafet Karakuş, E1A sınıfında Murat Can Köse, E3A sınıfında Gökhan Kart, E1B sınıfında Ümit Kaya, E2B sınıfında Yahya Çağlar Aşım, E3B sınıfında Cemil Kaya, gençler sınıfında İshak Civelek, veteran sınıfında Salih Serim, EC sınıfında Sinan Turan, kadınlar sınıfında ise İrem Ertüzün Türkiye şampiyonu oldu. ATV1 sınıfında Osman Fırat ve ATV2 sınıfında da Burak Kaya 2024 yılı şampiyonluğunu elde etti.