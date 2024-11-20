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        Muğla'da trafik levhasına çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsünün yoldan çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:40
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        Muğla'da trafik levhasına çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsünün yoldan çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde H.K'nin kullandığı 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Şarampoldeki minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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