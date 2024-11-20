Muğla'da trafik levhasına çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsünün yoldan çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsünün yoldan çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde H.K'nin kullandığı 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Şarampoldeki minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.
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