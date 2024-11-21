Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü.

        Yerkesik Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangında alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

        Evin büyük bölümünde hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı ve olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        "Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması" talebi
        "Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması" talebi
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da ambulansın çarptığı kadın öldü
        Muğla'da ambulansın çarptığı kadın öldü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muğla'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muğla'da konuştu:
        Kano Milli Takımı her gün 40 kilometre kürek çekerek şampiyonalara hazırlan...
        Kano Milli Takımı her gün 40 kilometre kürek çekerek şampiyonalara hazırlan...
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
        2. Fethiye Film Festivali başladı
        2. Fethiye Film Festivali başladı