Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Muğla'da yapılacak

Tarihi Kentler Birliğinin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'te yapılacak.

Toplantıya, 300 belediye başkanı ve 500 belediye meclis üyesinin katılması bekleniyor.

Cumartesi günü düzenlenecek toplantıda, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşma yapacak.

Toplantının ardından "Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik" temalı sunumlar gerçekleştirilecek. Sunumlarda, Birlik üyesi şehirlerdeki tarihi yapılar ve kültürel miras çalışmaları konusunda detaylı bilgi verilecek. Etkinlik programı, Muğla'nın öne çıkan tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesiyle sona erecek.

Toplantının, tarihi mirasın korunması ve yerel yönetimlerin bu konudaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantıda, "Yaşayan Muğla" konulu sunum yapacak olan Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kültür ve tarih kenti Muğla'da Tarihi Kentler Birliğinin değerli üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.