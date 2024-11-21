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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:53 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:53
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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        Salon:Bodrum

        Hakemler: Tomi Panov, Sava Cetkovic, Ngadhnjim Shabani

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Juskaite 26, Traylor 21, Pelin Bilgiç 14, Ferrari 3, Gizem Tüzün 2, Yağmur Taşar 10, Melis Gülcan 2

        Piestanske Cajky: Mitrashinovikj 8, James 25, Herminjard 15, Tausova 9, Igbokwe 12, Buknova 4, Moravcikova, Jakubcekova, Vandlikova

        1. Periyot: 15-19

        Devre: 35-44

        3. Periyot: 53-53

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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