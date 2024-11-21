Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.