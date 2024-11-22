Bodrum'da açıkta demirli yat rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıkta demirli motoryat kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıkta demirli motoryat kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi.
Ortakent Koyu'nda demirli, yaklaşık 20 metrelik "Queen's" isimli motoryatın halatı, dün etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle bağlı bulunduğu yerden koptu.
Motoryat, sahile sürüklendikten sonra karaya oturdu.
Kıyıdaki direğe bağlanarak sabitlenen yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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