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        Bodrum'da açıkta demirli yat rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıkta demirli motoryat kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:53
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        Bodrum'da açıkta demirli yat rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıkta demirli motoryat kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi.

        Ortakent Koyu'nda demirli, yaklaşık 20 metrelik "Queen's" isimli motoryatın halatı, dün etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle bağlı bulunduğu yerden koptu.

        Motoryat, sahile sürüklendikten sonra karaya oturdu.

        Kıyıdaki direğe bağlanarak sabitlenen yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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