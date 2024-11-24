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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:05 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:05
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Bodrum

        Hakemler:Mehmet Karabilecen, Yarkın Keskin, Fatih Kurt

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Juskaite 19, Traylor 5, Ferrari 17, Pelin Derya Bilgiç 12, Gizem Tüzün 4, Yağmur Kübra Taşar 7, Başak Gemalmaz 7, Melis Gülcan 5, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 21, Fall 22, Dangerfield 16, Powers 5, Diallo 15, Meltem Avcı 6, Doğa Adıcan 5, Candan Eylül Dikmen, Gonca Karataş 1, Özge Bilgin

        1. Periyot: 23-30

        Devre: 43-50

        3. Periyot: 61-70

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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