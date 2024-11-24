ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:Bodrum
Hakemler:Mehmet Karabilecen, Yarkın Keskin, Fatih Kurt
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Juskaite 19, Traylor 5, Ferrari 17, Pelin Derya Bilgiç 12, Gizem Tüzün 4, Yağmur Kübra Taşar 7, Başak Gemalmaz 7, Melis Gülcan 5, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 21, Fall 22, Dangerfield 16, Powers 5, Diallo 15, Meltem Avcı 6, Doğa Adıcan 5, Candan Eylül Dikmen, Gonca Karataş 1, Özge Bilgin
1. Periyot: 23-30
Devre: 43-50
3. Periyot: 61-70
MUĞLA
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