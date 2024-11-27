AK Parti İl Başkanı Akça ve yönetimi görevinden ayrıldı

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Akça, kurucusu olmakla her zaman gurur duyduğu AK Parti Muğla İl Teşkilatı'nda 2001-2007 yılları arasında il başkan yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında il başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı.

2014-2018 yılları arasında Menteşe Belediye Meclis üyeliği ve büyükşehir grup başkan vekilliği yaptığını anlatan Akça, 2019 yılında Menteşe Belediye başkan adayı olduğunu, 2021 yılından 2023 yılına kadar il başkan yardımcılığı ve 2023 mart ayından bugüne kadar da il başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

İl başkanı olarak görev yaptığı süreler içerisinde 2 genel ve 2 yerel seçim geçirdiğini belirten Akça, "Özellikle Türkiye Yüzyılının başlangıcı olan 2023 seçimlerinde il başkanı olarak görev yapmam benim açımdan son derece kıymetliydi. Partimiz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeni bir değişim ve yenilenme sürecine girmiştir. 8. Olağan kongre takvimi dahilinde Muğla’mızda da 12 ilçemizde kongrelerimiz tamamladık. Bazı İlçelerimizde ilçe başkanlarımız yenilenirken bazıların da ise yönetimlerinde değişiklikler yapıldı." dedi.