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        Muğla'da Türk kültürü etkinliği yapıldı

        Muğla'da düzenlenen Türk kültürü etkinliğinde, Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler, geleneksel şarkı, dans ve yemeklerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:57
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        Muğla'da Türk kültürü etkinliği yapıldı
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        Muğla'da düzenlenen Türk kültürü etkinliğinde, Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler, geleneksel şarkı, dans ve yemeklerini tanıttı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kazakistan Öğrenci Topluluğu tarafından Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilen etkinliğe, başta Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan olmak üzere Türk cumhuriyetlerinden çok sayıda kişi katıldı.

        Programda öğrenciler, yöresel şarkı ve danslarını sergiledi, geleneksel yemeklerini tattırdı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının güçlü devlet geleneği, sağlam sosyal yapısı ve vizyoner bakışıyla yeni bir yükseliş dönemine girdiğini söyledi.

        Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Türk Devletleri Teşkilatının, Türk devletlerinin bir çatı altında toplanması hedefinin bir sonucu olduğunu belirten Akbıyık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletleri başkanlarının liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, önümüzdeki dönemi 'Türk devri' yapmak için omuz omuza gayret göstereceğiz." dedi.

        Kazakistan Öğrenci Topluluğu Başkanı Alihan Zhumabek, Vali Akbıyık'a Kazakistan'ın geleneksel milli yeleğini ve takkesini hediye etti.

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