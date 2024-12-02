Muğla'da bir kişiyi darbederek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Otogar mevkisindeki bir lokantada garson olarak çalışan Erol Soytürk (65), iş çıkışı Ç.E. (41) ile tartıştı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tartıştığı kişiyi darbederek ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

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