Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Taşlıca Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil güvenlik ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, karada 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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