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        Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:15 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:19
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        Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Taşlıca Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, karada 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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