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        Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 20:28 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:28
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        Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        S.Ç'nin kullandığı 34 CJZ 831 plakalı otomobil, Tuzla Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ercan K'ye (53) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlçedeki özel hastaneye kaldırılan Ercan K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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