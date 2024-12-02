Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
S.Ç'nin kullandığı 34 CJZ 831 plakalı otomobil, Tuzla Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ercan K'ye (53) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlçedeki özel hastaneye kaldırılan Ercan K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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