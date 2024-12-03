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        Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehre indi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yerleşim yeri yakınına inerek yiyecek aradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:51
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        Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehre indi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yerleşim yeri yakınına inerek yiyecek aradı.

        Konacık ve Çırkan mahallelerinde ormana yakın evlerin bulunduğu bölgeye inen 20'den fazla yaban domuzu, ağaç yapraklarını yiyerek beslendi.

        Yoldan geçen bazı sürücüler, korna çalarak hayvanları yerleşim yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

        Uzun süre evlerin ve sitelerin aralarında yiyecek arayan domuzlar, kamerayla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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