Muğla'da 10 marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin bir markette hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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