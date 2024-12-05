Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki bir lastik bot durduruldu.
Ekiplerce durdurulan lastik botta 8 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.