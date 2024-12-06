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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:25
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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