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        Seydikemer'de otomobilin çarptığı kişi öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 23:18 Güncelleme: 07.12.2024 - 23:18
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        Seydikemer'de otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        K.P. idaresindeki otomobil, Zorlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Firdevs Devrim'e (63) çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Devrim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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