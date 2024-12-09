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        Muğla'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle su biriken yolda araçlarında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:53
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        Muğla'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle su biriken yolda araçlarında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçede dünden bu yana etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine yol açtı, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkisinde sağanak sonrası bir aracın yolda biriken suyun içinde kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtararak güvenli alana taşıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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