Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yanan ormanların yeniden canlanmasıyla bal rekoltesi arttı

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da yangınlarda zarar gören ormanlık bölgelerin yeşermeye başlaması ve basra böceği (poşnil) nakledilen alanlarda 3 kez hasat yapılabilmesi bal rekoltesinin artmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yanan ormanların yeniden canlanmasıyla bal rekoltesi arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da yangınlarda zarar gören ormanlık bölgelerin yeşermeye başlaması ve basra böceği (poşnil) nakledilen alanlarda 3 kez hasat yapılabilmesi bal rekoltesinin artmasını sağladı.

        Dünya çam balı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla, Türkiye'nin birçok yerinden gelen gezgin arıcılara da ev sahipliği yapıyor. İlkbaharda yaptıkları çiçek balı hasadının ardından kamyonlara yükledikleri kovanlarıyla bölgeye ulaşan arıcılar, ağustostan aralık ayının başına kadar bal üretiyor.

        Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında özellikle çam balı alanlarında büyük zarar oluştuğunu, bal rekoltesinin 3 tona kadar düştüğünü söyledi.

        Bal rekoltesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Türk, bal üretiminde önemli rol oynayan basra böceklerini naklederek "bal ormanları" oluştuklarını kaydetti.

        Türk, ayrıca yanan ormanlık alanların yeniden yeşermeye başlamasının da çam balı üretimini artırdığını ifade etti.

        Bu yıl çok kaliteli bal elde ettiklerini aktaran Türk, "Havalar çok iyi gitti. 3 sağımımızın tamamında çok kaliteli bal alındı. Son yağmurlarla birlikte umudumuz daha da arttı. Çam balı üretim alanlarını genişletiyoruz." dedi.

        Mevsimsel sıkıntılar, kuraklık ve floranın zayıf olması nedeniyle çiçek balı için yaylalara giden arıcıların istediklerini alamadan Muğla'ya geldiğini belirten Türk, "Bu yıl beklentimizin üzerinde çam balı oldu. Yaklaşık 17 bin ton çam balı hasadı yaptık. Tek sıkıntımız fiyatların çok düşük olması ve balın üreticinin elinde kalması." diye konuştu.

        - Pazarlama ve sahte bal sorunu

        Veli Türk, arıcılık sektörünün geçmişten bugüne en önemli sorunlarının başında pazarlama eksikliği ve sahte balın geldiğini vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığının tağşiş bal satan firmaların isimlerini yayınlamasıyla umutlandıklarını aktardı.

        Bakanlığın arıcılara çok iyi desteklemelerde bulunduğuna dikkati çeken Türk, piyasadaki aromalı balların toplatılarak üreticilerin elinde bulunan gerçek balların vatandaşlarla buluşturulmasını istedi.

        Türk, tüm tüketicilere orijinal bal yedirmek istediklerini dile getirerek, "Yeter ki ürünümüz gerçek değerini bulsun, biz üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin yapıldığı Türkiye'de, üretimin yaklaşık yüzde 80'i Muğla bölgesinde gerçekleştiriliyor.

        Yaklaşık 6 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığı Muğla ve ilçelerinde, 2,5 milyondan fazla kovanda bal üretiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Fethiye'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Fethiye'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı
        Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı
        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
        Muğla'da yolcu otobüsü beton bariyere çarptı: 5 yaralı
        Muğla'da yolcu otobüsü beton bariyere çarptı: 5 yaralı
        Muğla'da sağanak yağmurda yolda mahsur kalan 4 kişilik aileyi itfaiye kurta...
        Muğla'da sağanak yağmurda yolda mahsur kalan 4 kişilik aileyi itfaiye kurta...
        Muğla merkezli 8 ilde sahte alışveriş sitesiyle dolandırıcılığa 10 tutuklam...
        Muğla merkezli 8 ilde sahte alışveriş sitesiyle dolandırıcılığa 10 tutuklam...