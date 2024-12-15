GÜNCELLEME - Sanatçı Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı

Ferdi Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından Tayfur, ambulansla Muğla'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

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