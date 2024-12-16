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        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:00
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        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekibi, bottaki 3'ü çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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