Muğla'da hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da sürecek

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Sanatçı Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine Antalya Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.

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