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        Muğla'da hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da sürecek

        Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 00:35 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:35
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        Muğla'da hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da sürecek
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        Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da devam edecek.

        Sanatçı Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine Antalya Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

        Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

        Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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