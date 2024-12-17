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        MSKÜ ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:31
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        MSKÜ ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan protokol, Rektörlük binasında, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez arasında imzalandı.

        Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla planlı çalışma yürütülecek.

        Bu çalışmalarla, yükümlülerin ve eski hükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmaları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve yürütülmesi amaçlanıyor.

        Protokol kapsamında eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin yanı sıra çocuk yükümlülere yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler, ortak projeler ve Ar-Ge çalışmaları, personele yönelik faaliyetler ile sosyal ve kültürel faaliyetler, koruma kurallarına yönelik faaliyetler ve kamuya yararlı bir işte çalıştırmaya yönelik faaliyetler de yapılacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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